فريق طبي بجازان ينجح في استئصال ورم نادر من قاع الجمجمة

في إنجاز طبي نوعي، نجح فريق جراحي متخصص بمستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي في استئصال ورم نادر من قاع الجمجمة الجانبي يُعرف بـ (Endolymphatic Duct Tumor)، وذلك خلال عملية استغرقت 7 ساعات، بمشاركة نخبة من الأطباء المختصين.
وأوضح التجمع الصحي أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من شلل جزئي في العصب السابع، وضعف في السمع، ودوران مستمر مع فقدان الاتزان. وكشفت الفحوصات أن الورم، الذي بلغ حجمه 4 سم، نشأ من القناة اللمفاوية الداخلية للأذن وامتد إلى عظم الصدغ والمخيخ وأنسجة الدماغ، وهو من الأورام النادرة التي تصيب مناطق بالغة الحساسية في الرأس.
وأضاف أن الفريق الطبي أجرى دراسة دقيقة للحالة تضمنت اجتماعات تنسيقية بين أقسام الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة العصبية، لوضع خطة جراحية محكمة. وتم تنفيذ العملية عبر عظم الصدغ الأذني دون الحاجة إلى فتحات كبيرة في الجمجمة، مما ساعد في تقليل المضاعفات وتحقيق نتائج متميزة.
وأسفرت العملية عن إزالة الورم بالكامل دون تسجيل مضاعفات، وغادرت المريضة المستشفى بحالة صحية مستقرة. ويؤكد هذا الإنجاز التقدم الذي يحرزه مستشفى الملك فهد المركزي بجازان في جراحات قاع الجمجمة، التي تُعد من أدق وأعقد التخصصات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية.