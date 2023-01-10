وجهة سياحية جديدة غير البحر تغزلها "أمطار جدة".. شاهد "البساط الأخضر"!

رسمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها وتشهدها محافظة جدة، وجهة جديدة للسياحة بعد أن عمد مئات السكان والزوّار، إلى التوافد على الجبال والسهول المحيطة بعد تحوّلها إلى بساط رباني أخضر.