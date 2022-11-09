حملات مكثفة وعقوبات.. "بلدية محايل" تُلزم باعة العسل باستبدال البلاستيك بالإستيل في حفظه

ألزمت بلدية محايل، باعة العسل باستخدام الإستيل بدلًا من البلاستيك لحفظ العسل.
يأتي هذا الإجراء ضمن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى جودة المعروض وسلامة وصحة المستهلك.
وتفصيلًا، ألزمت إدارة صحة البيئة ببلدية محايل، باعة العسل، باستبدال البلاستيك بالإستيل؛ لحفظ المنتج؛ بما يضمن جودته وصحة وسلامة المستهلك، وتوعدت المخالفين بتطبيق أشد العقوبات.
وتقوم صحة البيئة بحملات مكثفة على السوق الشعبي ومحلات بيع العسل؛ لمنع التجهيز في مواقع غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ومنع الأدوات البدائية والحفظ والتخزين بطريقة صحية، واستخدام القلافز والإستيل عند التعبئة.
وأكد مدير إدارة صحة البيئة محمد بن منيع عسيري لـ"سبق"، أن هذه الحملات المكثفة على سوق محايل الشعبي؛ تأتي لأهميته كونه أحد أكبر الأسواق الشعبية في منطقة عسير، ويعتبر مصدرًا أساسيًّا للعسل لعدد من مناطق المملكة، إلى جانب إظهار هذه المنتجات بشكل مميز وصحي بما يضمن تقديم غذاء آمن وصحي للمستهلك.
ودعا "منيع" المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الاتصال برقم البلاغات 940.