حملات مكثفة وعقوبات.. "بلدية محايل" تُلزم باعة العسل باستبدال البلاستيك بالإستيل في حفظه

وأكد مدير إدارة صحة البيئة محمد بن منيع عسيري لـ"سبق"، أن هذه الحملات المكثفة على سوق محايل الشعبي؛ تأتي لأهميته كونه أحد أكبر الأسواق الشعبية في منطقة عسير، ويعتبر مصدرًا أساسيًّا للعسل لعدد من مناطق المملكة، إلى جانب إظهار هذه المنتجات بشكل مميز وصحي بما يضمن تقديم غذاء آمن وصحي للمستهلك.