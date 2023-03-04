رئيس اتحاد الفروسية لـ"سبق": سنشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في رياضة الفروسية

أكد رئيس "الاتحاد السعودي للفروسية" الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، أن هناك دعمًا لا محدودًا من قيادتنا الرشيدة على الدوام، وأقل ما نقدمه هو مواكبة هذا الدعم.