رئيس اتحاد الفروسية لـ"سبق": سنشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في رياضة الفروسية

أكد رئيس "الاتحاد السعودي للفروسية" الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، أن هناك دعمًا لا محدودًا من قيادتنا الرشيدة على الدوام، وأقل ما نقدمه هو مواكبة هذا الدعم.
وقال لـ"سبق" على هامش بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العلا: "نسعى دائمًا للأفضل، ونحن نرى توسعًا كبيرًا في جميع رياضات الفروسية على المستوى المحلي والدولي".
وأضاف: "هناك بطولات قادمة، بتنظيم نهائي كأس العالم للقفز، وكذلك نهائي كأس عالم للترويض عام 2024، وستُحدث هذه البطولات نقلة نوعية لرياضة الفروسية ليس في المملكة فقط؛ وإنما عالميًّا".