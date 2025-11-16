شاهد.. لقطات جوية ساحرة لسيول "وادي مهزول" شمال قرية العمق بمهد الذهب

في مشهد يأسر الأنظار، وثّق المصوّر رائد البليهد بعدسته لقطات جوية خلّابة لتدفّق السيول في وادي مهزول، الواقع شمال قرية العمق بمحافظة مهد الذهب، عقب موجة الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.
وأظهرت الصور مشاهد بانورامية لجريان المياه بين شعاب الوادي، وسط تضاريس طبيعية ساحرة، رسمت لوحات فريدة تبرز جمال البيئة البرية في المنطقة، وتُجذب عشاق الطبيعة وهواة التنزّه.
وتبرز في اللقطات اتساع مجرى الوادي، وتدفّق المياه بانسيابية بين التلال والشعاب، في تناغم طبيعي نادر، أضفى على المشهد طابعًا جماليًا خالصًا، عانق تفاصيل الأرض وعمّق حضورها في ذاكرة الزوّار والمصورين.