شاهد.. لقطات جوية ساحرة لسيول "وادي مهزول" شمال قرية العمق بمهد الذهب

وتبرز في اللقطات اتساع مجرى الوادي، وتدفّق المياه بانسيابية بين التلال والشعاب، في تناغم طبيعي نادر، أضفى على المشهد طابعًا جماليًا خالصًا، عانق تفاصيل الأرض وعمّق حضورها في ذاكرة الزوّار والمصورين.