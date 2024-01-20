"الخطيب": تحقيقُ المملكة تعافيًا بـ"156%" في السياح الوافدين نتاجٌ للخطوات الحثيثة للقيادة

وأظهر تقريرُ منظّمة السياحة العالمية "باروميتر" الصادر في شهر يناير 2024؛ أن النجاحات الكبيرة التي حقّقتها المملكة في قطاع السياحة، أسهمت في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حقّقت نموًّا على مستويات ما قبل جائحة كورونا؛ حيث بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الوافدين "122%" خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.