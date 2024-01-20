"الخطيب": تحقيقُ المملكة تعافيًا بـ"156%" في السياح الوافدين نتاجٌ للخطوات الحثيثة للقيادة

أكّد وزيرُ السياحة أحمد الخطيب، أن تحقيقَ المملكة تعافيًا بنسبة "156%" في أعداد السياح الوافدين خلال عام 2023م، مقارنةً بعام 2019م؛ هو إنجازٌ يعكس نتائج الخطوات الحثيثة التي وجهتنا بها القيادة، والتي أسفرت عن تجاوز السعودية للمعدل العالمي في أعداد السياح الوافدين.
وقال: تساهم بلادنا بكل فخر في قيادة تعافي السياحة العالمية وعودتها لمستويات ما قبل الجائحة.
وأظهر تقريرُ منظّمة السياحة العالمية "باروميتر" الصادر في شهر يناير 2024؛ أن النجاحات الكبيرة التي حقّقتها المملكة في قطاع السياحة، أسهمت في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حقّقت نموًّا على مستويات ما قبل جائحة كورونا؛ حيث بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الوافدين "122%" خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.
ووفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية: فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند "88%" من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدّر بنحو "1.3" مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية "1.3" تريليون دولار، لتقترب بنسبة "93%" من "1.5" تريليون دولار حقّقتها في 2019.
وتؤكد التقاريرُ الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، المساهمةَ الكبيرة لقطاع السياحة في المملكة، في تعزيز النموّ العالمي في مجال السياحة؛ حيث تصدّرت المملكةُ دولَ مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلّت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًّا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.
وشهدت مختلفُ الوجهات السياحية في المملكة تزايدًا كبيرًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج خلال العام 2023، كما حقّقت المملكة رقمًا قياسيًّا جديدًا في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج؛ بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من "100" مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.