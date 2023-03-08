"التجارة" تُشهِّر بصاحب مؤسسة أعلنت عن تخفيضات غير مرخصة

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تزاول نشاط تجارة الملابس الجاهزة بعد صدور حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ضبط قيام منشأته بالإعلان عن تخفيضات غير مرخصة، ورصد مخالفة عدم وضوح بطاقة مقارنة الأسعار على السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بأبها المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
يذكر أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً وفرتها الوزارة بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب القيام بتنفيذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
وتتلقى"التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900.