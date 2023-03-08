"التجارة" تُشهِّر بصاحب مؤسسة أعلنت عن تخفيضات غير مرخصة

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تزاول نشاط تجارة الملابس الجاهزة بعد صدور حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ضبط قيام منشأته بالإعلان عن تخفيضات غير مرخصة، ورصد مخالفة عدم وضوح بطاقة مقارنة الأسعار على السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض.