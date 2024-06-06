المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182/ هـ) وتاريخ 1/ 11/ 1445هـ أن يوم الخميس 1/ 11/ 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 9/ 5/ 2024م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29/ 11/ 1445هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 6/ 6/ 2024م.