الشمس لم يتغير موقعها.. 3 أسباب رئيسة لـ"الموجة الحارة الحارقة" يبرزها "المسند"

وتابع: إضافة إلى ذلك، تحبس هذه الوضعية التيارات الهوائية الحارّة الصاعدة من سطح الأرض، مما يزيد من ارتفاع درجة الحرارة ويقلل من نسبة الرطوبة، هذه الآلية تشكل -بإذن الله تعالى- قبة أو فقاعة هوائية (كتلة هوائية عظيمة) فوق المنطقة المتأثرة تستمر لبضعة أيام، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات درجة الحرارة بأكثر من 5 درجات مئوية عن المعدل السنوي للشهر نفسه، تمنع هذه القبة الهوائية أي نظام مناخي مغاير من دخول المنطقة، مما يفسر بقاء الموجة الحارة لأيام عدة جاثمة فوق المنطقة ككتلة هوائية حارة وجافة، فيتضجر الناس من الأجواء، وتتأثر قطاعات مختلفة، مثل: الكهرباء والماء والصحة والتعليم والزراعة والسياحة، ولله في خلقه شؤون".