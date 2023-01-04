بالفيديو .. ‫"محمد عبده" يبكي أثناء تكريمه بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022

رغم ظروفه الصحية إلا أن فنان العرب محمد عبده حرص على حضور تكريمه في حفل جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022 نظير ما قدمه من أعمال وطنية خلال مسيرته الفنية. وبعد أن صعد الفنان عبده على المسرح بصحبة وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي، الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، ارتجل كلمةً شكر فيها منظمي الحفل، وقال: "هذا الوطن الذي وجدني يتيمًا". وخنقته العبرة، ولم يكمل حديثه.