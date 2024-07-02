بالمرصاد.. حرس الحدود يحبط تهريب 416 كجم حشيش وقات بجازان وعسير

نجحت الجهات الأمنية ممثلة في الدوريات البرية لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تنفيذ 3 عمليات ناجحة لمنع تهريب 16 كجم من الحشيش و400 كجم من القات ومنع ترويج 46 كجم من الحشيش و1,485 قرصًا محظورًا وذلك في ثلاث مناطق.
تفصيلًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (16) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (400) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الضربة الأمنية الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية النيجيرية بمنطقة الرياض لترويجه (46) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(1,485) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.