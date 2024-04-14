"المرور": 4 أيام على بدء تنفيذ قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

أعلن المرور السعودي أن قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% سيدخل حيز التنفيذ بعد 4 أيام، في تاريخ 18 أبريل الجاري.
ويأتي إعلان وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9/ 10/ 1445هـ، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ليؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ويستهدف تخفيض المخالفات الجديد تخفيف أعباء تراكم المخالفات على المخالفين، التي وصلت إلى مبالغ كبيرة دفعت بالبعض منهم إلى الدخول في قائمة المتعثرين وعطلت كثيرًا من مصالحهم من إجراءات استخراج الرخصة المرورية للأفراد ورخص سير السيارات، ونقل السيارات واستخراج الجوازات وغيرها من الخدمات التي لا يستغني عنها الأفراد.
يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أعلنت وزارة الداخلية تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9/ 10/ 1445هـ الموافق 18/ 4/ 2024م، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
أما عن الحالات التي لا تستوجب الاستفادة من التخفيض، خصوصًا الـ25%، فتتلخص في انقضاء مهلة الـ15 يوماً للسداد دون التقدُّم بطلب مهلة الـ90 يوماً، أو بانقضاء 30 يوماً من المهلة الخاصة بـ90 يوماً للسداد في حال طلبها.