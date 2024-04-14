"المرور": 4 أيام على بدء تنفيذ قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

أما عن الحالات التي لا تستوجب الاستفادة من التخفيض، خصوصًا الـ25%، فتتلخص في انقضاء مهلة الـ15 يوماً للسداد دون التقدُّم بطلب مهلة الـ90 يوماً، أو بانقضاء 30 يوماً من المهلة الخاصة بـ90 يوماً للسداد في حال طلبها.