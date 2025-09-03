المملكة تقود مبادرة "ربط البشرية" لبناء جسور اتصال رقمية عالمية

ويعكس ذلك الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكًا فاعلًا في الاتحاد الدولي للاتصالات، وحرصها على تعزيز الشمول الرقمي العالمي عبر أطر تشاركية تدمج الأبعاد الاقتصادية والتوعوية، بما يمكّن مختلف الفئات المجتمعية، خصوصًا في الدول النامية، من الاندماج في الفضاء الرقمي.