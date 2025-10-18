إحباط تهريب وترويج بـ5 مناطق وتوقيف 11 متهمًا بحوزتهم 474 كجم من الحشيش والقات والإمفيتامين

وتحث الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.