إحباط تهريب وترويج بـ5 مناطق وتوقيف 11 متهمًا بحوزتهم 474 كجم من الحشيش والقات والإمفيتامين

نفّذت الجهات الأمنية عددًا من العمليات الميدانية أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وترويج كميات من المواد المخدرة في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن جهود مكافحة المخدرات وتعقب المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.
في منطقة جازان، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مواطنًا بحوزته 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما ألقت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أثناء محاولتهم تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وفي محافظة الفرشة بمنطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن ضبط بحوزته 169 كيلوجرامًا من القات المخدر كان يروّجه. وفي منطقة الحدود الشمالية، تم توقيف 3 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، بينما ضبطت مكافحة المخدرات بمحافظة بحرة مواطنًا تورط في ترويج الحشيش والإمفيتامين.
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق جميع المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة أو جهة الاختصاص، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وتحث الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.