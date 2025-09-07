مركز الملك سلمان للإغاثة يُدشِّن مشروعات إنسانية ويوقّع اتفاقيات في دمشق

دشّن معالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، حزمة من المشروعات الإنسانية، إلى جانب توقيع عددٍ من الاتفاقيات في العاصمة السورية دمشق، برعاية فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي منظمات إنسانية دولية.