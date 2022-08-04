شاهد.. "شفا الطائف" تتجمل سياحيًّا.. غيوم تغطيها أمطار مُبهجة وشلالات تتدفق

شهدت "الشفا" السياحية في الطائف اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، في مواقع متفرقة من المنطقة، وسط توافد أعداد كبيرة من الأهالي والزوار والمصطافين، والذين يستمتعون بصيفها الماطر نهارًا وليلًا، وإنشغال الوحدات السكنية بمنطقة الفرع، كذلك المنتجعات والواقعة على الطريق المؤدي لها.