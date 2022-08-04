شاهد.. "شفا الطائف" تتجمل سياحيًّا.. غيوم تغطيها أمطار مُبهجة وشلالات تتدفق

شهدت "الشفا" السياحية في الطائف اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، في مواقع متفرقة من المنطقة، وسط توافد أعداد كبيرة من الأهالي والزوار والمصطافين، والذين يستمتعون بصيفها الماطر نهارًا وليلًا، وإنشغال الوحدات السكنية بمنطقة الفرع، كذلك المنتجعات والواقعة على الطريق المؤدي لها.
وفضلت قوافل مركبات زوار وسائحين من دول مجلس التعاون الخليجي قضاء موسمهم الصيفي في منطقة الشفا السياحية، التي اعتادوا أن يتواجدوا فيها تاركين خلفهم السياحة الأوروبية قاصدين عروس المملكة "الطائف" حيث الأجواء الباردة والأمطار التي تكاد تكون مستمرة هذه الأيام.
ويسبق تلك الأمطار ظلامٌ بسبب الغيوم التي تُغطي المنطقة، في منظر جذب الزوار والأهالي للخروج والتوجه نحو "الشفا" ومُشاهدتها وهي تلف تلك المنطقة الحالمة، وتُبهج المُصطافين وتزيد من عناصر الجذب السياحي.
وكانت قد شهدت "الطائف" أمس أمطارًا متفرقة خلال فترة النهار، وعادت للهطول مجددًا خلال فترة الليل، وسط ابتهاج من الأهالي والزوار والسائحين الذين استمتعوا بالأجواء الماطرة، مع انخفاض في درجات الحرارة التي أضافت النسمات الباردة على المتنزهات والمصايف داخل العروس.
وشهدت منطقتا "الهدا والشفا" ازدحامًا من قبل المتنزهين مع تلك الأجواء الماطرة، والتي جذبتهم بعدساتهم يلتقطون أجمل الصور واللحظات لتوثيقها سياحيًّا ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.