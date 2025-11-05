"أمانة نجران" تنفذ أكثر من 24 ألف جولة رقابية صحية خلال شهر أكتوبر الماضي

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها (24468) جولة رقابية صحية خلال شهر أكتوبر الماضي؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت (10194) جولة صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، ومحال الحلاقة والمخابز، إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.
وأشارت إلى أن الفرق الرقابية نفّذت (4998) جولة لمعالجة التشوه البصري، و(5638) جولة صحية ورقابية على الأسواق التجارية، و(2945) جولة على المباني، و(693) جولة على الحفريات.