لفاعلي الخير.. "السجون" تتيح الدفعَ الإلكتروني لخدمة "فرجت" عبر تطبيق "أبشر"

ويستطيع المتبرّعون الآن الوصول إلى الخدمة من منصتي "أبشر، وإحسان"؛ حرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، دون الوقوع في عمليات الاحتيال أو الدخول لمواقع وهمية، كما يجب على المتبرعين التأكد من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتَيْ "أبشر، وإحسان"، إضافة إلى موقع "ناجز" التابع لوزارة العدل، والتأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير "فرجت" قبل إتمام عملية الدفع.