"استشاري أمراض معدية": التخويف من "استرازينيكا" لا معنى له.. والتجلطات نادرة جدًّا

وأكّد "عسيري" أنه تم رصد حالات نادرة جدًّا من التجلطات المصحوبة بانخفاض الصفائح الدموية؛ تم الإعلان عنها في حينها، وصاحبتها ضجة واسعة ولم تتبين علاقة سببية مع هذا اللقاح الآن، وأن الجهات الرقابية ارتأت التحول إلى لقاحات اخرى.