"استشاري أمراض معدية": التخويف من "استرازينيكا" لا معنى له.. والتجلطات نادرة جدًّا

عدّ استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، أن موجة التخويف المتعلقة بلقاح "استرازينيكا" الذي استخدم أول الجائحة لا معنى لها، وأن التجلطات التي تم رصدها نادرة جدًّا.
وأضاف: أن هذا اللقاح من أوائل لقاحات "كوفيد 19" بداية الجائحة، ثم استبدل بلقاحات فايزر ومودرنا لتميز الأخيرة بالإنتاجية العالية، وبمرونة التعديل للتصدي للمتحورات.
وأكّد "عسيري" أنه تم رصد حالات نادرة جدًّا من التجلطات المصحوبة بانخفاض الصفائح الدموية؛ تم الإعلان عنها في حينها، وصاحبتها ضجة واسعة ولم تتبين علاقة سببية مع هذا اللقاح الآن، وأن الجهات الرقابية ارتأت التحول إلى لقاحات اخرى.
وختم برأيه: أن لقاحات كوفيد أنقذ الله بها ملايين الأرواح، ولن يتوقف مناهضوها عن الطعن فيها رغم أن الأمر واضح ومحسوم.