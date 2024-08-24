كاملة ومجزّأة.. "الطريقة الصحيحة لزراعة درنات البطاطس" يفصلها "الإرشاد الزراعي"

كشفت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الإرشاد الزراعي، عن الطريقة الصحيحة لزراعة درنات البطاطس، والخطوات المرتبطة بتكاثر الدرنات والإنبات.
وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن البطاطس تتكاثر بالدرنات الكاملة أو المجزّأة، ويحتاج الدونم من 200 إلى 250 كيلوجرامًا من الدرنات الخالية من الأمراض؛ وذلك حسب مواعيد الزراعة وحجم الدرنات.
وعن طريقة الزراعة أشار "الإرشاد الزراعي" إلى أنّ الأرض تحرث من 2 إلى 3 مرات، وتسوى عقب كل حرثة، ويضاف السماد العضوي بمعدل 6 م3 للدونم قبل الحرثة الأخيرة، ثم تقسم الأرض إلى أشراب مناسبة، ثم تروى وتترك حتى تستحرث، وتخطط الأرض إلى خطوط "مشاعيب" عرضها 60 إلى 70 سنتيمترًا.
وأضاف: توضع التقاوى فى باطن الأرض على مسافة 25 سنتيمترًا من بعضها، وعمق 3 إلى 5 سنتيمترات، وتشق ظهور الخطوط حتى تغطي التقاوي "الدرنات" بالتربة مع الحفاظ على رطوبة التربة وعدم جفافها، ثم تسوّى الأرض وتترك حتى تبدأ الدرنات في الإنبات.
وأبان "الإرشاد الزراعي" أنّه "بعد الإنبات تفتح الخطوط وتمسح جيدًا وتعطى الريّة الأولى بعد الزراعة من 3 إلى 4 أسابيع حسب درجة الحرارة السائدة ونوع التربة".