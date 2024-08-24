كاملة ومجزّأة.. "الطريقة الصحيحة لزراعة درنات البطاطس" يفصلها "الإرشاد الزراعي"

وعن طريقة الزراعة أشار "الإرشاد الزراعي" إلى أنّ الأرض تحرث من 2 إلى 3 مرات، وتسوى عقب كل حرثة، ويضاف السماد العضوي بمعدل 6 م3 للدونم قبل الحرثة الأخيرة، ثم تقسم الأرض إلى أشراب مناسبة، ثم تروى وتترك حتى تستحرث، وتخطط الأرض إلى خطوط "مشاعيب" عرضها 60 إلى 70 سنتيمترًا.