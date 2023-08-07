"ما بقي من القيظ كثر ما راح".. "الزعاق": أول فاصل بين الحر اللاهب والمعتاد!

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الإثنين هو أول موسم الكليبين، وهو آخر نجوم جمرة القيظ، ومدته 13 يوماً، وبانتهائه يدخل موسم سهيل.
وأضاف "الزعاق"؛ أن الكليبين هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتاد و"ما بقي من القيظ كثر ما راح".
ولفت، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، إلى أن الجوز الأول والجوز الثاني والمرزم والكليبين هي نجوم القيظ، التي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها ، وانتهى الجوز الأول والثاني والمرزم بالفعل وبقي الكليبين.
وأوضح أن الكليبين مأخوذة من كلمة الكلب أو شدة العطش عند العرب، وتابع: "بانتهاء موسم الكليبين نودع جمرة القيظ، وبانتهاء النجم الأول من سهيل نودع القويظة، وحينئذ نودع الحر اللاهب بجميع أنواعه".