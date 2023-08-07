"ما بقي من القيظ كثر ما راح".. "الزعاق": أول فاصل بين الحر اللاهب والمعتاد!

ولفت، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، إلى أن الجوز الأول والجوز الثاني والمرزم والكليبين هي نجوم القيظ، التي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها ، وانتهى الجوز الأول والثاني والمرزم بالفعل وبقي الكليبين.