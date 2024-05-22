"الزعتر" لـ"سبق": الثمار تتحقّق بدعوة السعودية المجتمعَ الدولي للاعتراف بدولة فلسطين

وتابع: ما تشهده الأوضاع في فلسطين يؤكّد بما لا شك فيه أن "حل الدولتين" هو الحل الوحيد الذي يسهم إلى حد كبير في الوقف النهائي والدائم للعدوان الإسرائيلي، وخلق حياة جديدة للشعب الفلسطيني تلبّي كافة تطلعاته المشروعة؛ وذلك لأن جميع الحلول السابقة أثبتت أنها مجرد "حلول مؤقتة غير قادرة على الصمود"؛ ولذلك فإن المجتمع الدولي أصبح اليوم أكثر إصرارًا على التمسُّك بالمبادرة السعودية التي طرحت منذ عقود طويلة، والتي تؤكد على أهمية حل الدولتين، وذلك ثقة بأن الحل السعودي هو الحل الوحيد المبني على أسس واقعية لترسيخ قواعد السلام؛ ولذلك ليس بغريب أن نشاهد الدول التي اعترفت مؤخرًا بالدولة الفلسطينية أكدت على أهمية الخطوة التي اتخذتها في إطار حل الدولتين.