"التعليم" تستعرض الإصدارات الحديثة للمناهج والدراسات التربوية والتعليمية

وتُسلِّط الوزارة الضوء ضمن مشاركتها في المعرض على البرامج المتقدمة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والنقلة النوعية التي واكبت تحقيق وزارة التعليم لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وما تشهده السعودية من تطوير على الأصعدة والمجالات كافة، وذلك من خلال إبراز ما تحقق من نجاح وإشادات دولية لمنصتَي التعليم الإلكتروني، منصتَي مدرستي وروضتي، اللتين بلغ عدد المستفيدين منهما أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، مستخدمين حزمة واسعة من الأدوات والبرامج والتطبيقات التفاعلية والإثرائية ضمن المحتوى الرقمي، وكذلك المسابقات الرقمية، إلى جانب ما تتضمنه مشاركة الجامعات من إصدارات ودراسات وأبحاث علمية وفكرية وتاريخية وتراثية.