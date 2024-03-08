لأول مرة في حياته.. الطفل "محمود" يسمع بعد زراعة قوقعة ووالده يثمن جهود المملكة "فيديو"

وثقت جمعية "أسمعك"، مقطع فيديو لردة فعل الطفل "محمود قطار-٧ سنوات" عند سماعه الأصوات لأول مرة في حياته، بعدما تم زراعة قوقعة له عن طريق الجمعية، في مشهد مؤثر لمن حوله بعد بكاء الطفل وانهياره بالبكاء ومن حوله عقب ٧ سنوات من الولادة سمع بعدها لأول مرة.
وقال "أحمد محمود قطار" والد الطفل لـ"سبق": "المشهد مؤثر جدًا، استطاع ابني أن يسمع لأول مرة في حياته، حيث ولد هكذا وظل حتى وصل إلى سن السابعة ليسمع الأصوات لأول مرة في حياته بعد أن كانت الحياة لديه مقتصرة على الإشارة فقط".
وأضاف: "المشاعر لا توصف لدي ولا أستطيع أن أصف مشاعري في هذه اللحظات"، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، مثمنًا دور جمعية "أسمعك" متمثله في رئيس مجلس الإدارة نايف الوسمي والمدير التنفيذي فهد السبيعي، واللذان كان لهما الدور الكبير في تحقيق هذا الحلم لابنه ليعيش حياته الطبيعية مع أقرانه.
من جانبه، كشف المدير التنفيذي لجمعية "أسمعك" فهد السبيعي، أن الطفل كان يعاني من صمم تام وشديد في الأذنين وهو مقيم في السعودية، وقد تقدم للجمعية لطلب العلاج وتكفلت الجمعية بعلاجه بفضل الله ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف أنه تم استقبال الطفل وتم علاجه بتكلفة وصلت إلى 150 ألف ريال،وتم إجراء عملية زراعة قوقعة إلكترونية، وبعد أسبوعين من العملية والتئام الجرح تم تركيب المعالج الخارجي، وأصبح "محمود" يسمع بشكل جيد، وهذة ردة فعل طبيعية، لكونه لا يعرف ما هي الأصوات ولا يسمع ولا يتكلم وكانت ردة فعله إيجابية عند اختبار الصوت وأنه يستطيع السمع ولله الحمد.
وأكد "السبيعي" أن دور الجمعية لا ينتهي بنجاح العملية، مؤكدًا على دور الجمعية في تأهيل الطفل على مراحل تمتد إلى ٣ سنوات لاكتساب اللغة بشكل جيد ويصبح طفلاً طبيعيًا، مبينًا أن الجمعية قامت بزراعة 75 عملية قوقعة إلكترونية للسعوديين ولغير السعوديين ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج من جنسيات مختلفة وتخفيف الأعباء المادية على أهالي زارعي القوقعة وتبني قضاياهم في التأهيل وتأمين قطع الغيار والصيانة.
وتابع: لقد سعت جمعية زارعي القوقعة "سأمعك" خلال فترة وجيزة أن تقدم كثيرًا من خدماتها المميزة من أجل تخفيف معاناة مستفيديها، ومن هذه الخدمات تأهيل الزارعين عن طريق تغطية جميع مناطق المملكة بعيادات تأهيل نوعية بالشراكة وإشراك زارع القوقعة في برامج وجلسات تأهيل في مراكز تأهيل تخصصي ونوعي بالشراكة مع مقر كوكلير العربية، ويأتي ذلك بفضل الله ثم بدعم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق رؤية المملكــة 2030.