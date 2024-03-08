لأول مرة في حياته.. الطفل "محمود" يسمع بعد زراعة قوقعة ووالده يثمن جهود المملكة "فيديو"

وأضاف أنه تم استقبال الطفل وتم علاجه بتكلفة وصلت إلى 150 ألف ريال،وتم إجراء عملية زراعة قوقعة إلكترونية، وبعد أسبوعين من العملية والتئام الجرح تم تركيب المعالج الخارجي، وأصبح "محمود" يسمع بشكل جيد، وهذة ردة فعل طبيعية، لكونه لا يعرف ما هي الأصوات ولا يسمع ولا يتكلم وكانت ردة فعله إيجابية عند اختبار الصوت وأنه يستطيع السمع ولله الحمد.