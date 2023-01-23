"الرشيد": افتتاح "مترو الرياض" ابتداءً من مارس المقبل.. والبداية بـ"الباصات"

وتضم الرياض أكثر من 30 مشروعًا عملاقًا مثل مشروع القدية، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع "حديقة الملك سلمان": أكبر حدائق المدن في العالم، ومشروع "الرياض الخضراء": مشروع "المسار الرياضي"، ومشروع "الرياض آرت"، ومطار الملك سلمان، ومشروع النقل العام ومترو الرياض، كما أن 81 شركة عالمية فتحت مقراتها الرئيسية الإقليمية في الرياض حتى الآن، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام المقبل.