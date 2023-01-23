"الرشيد": افتتاح "مترو الرياض" ابتداءً من مارس المقبل.. والبداية بـ"الباصات"

كشف فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن الانتهاء من استراتيجية الرياض، فيما سيكون إعلانها في أقرب وقت.
وقال الرشيد لقناة العربية: "سنعلن إستراتيجية الرياض في عام 23، وأخذنا وقتًا لأنها إستراتيجية عميقة وفيها مشاريع عدة، وبعد إعلانها ستعلن أيضًا عن وسائل النقل التي سوف نقدمها في مدينة الرياض".
ووصف الرشيد مشروع مترو الرياض والنقل العام في الرياض بالمشروع الجبار والضخم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إطلاق المشروع تأخر بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وكشف أنه من المقرر افتتاح المشروع ابتداءً من شهر مارس المقبل، والبداية بـ"الباصات" ثم الخطوط المختلفة في المترو.
وأشار إلى توسعة خطوط المترو مع النمو السكاني في العاصمة، حيث إن عدد سكان مدينة الرياض زاد إلى 8 ملايين نسمة في العام الماضي .
وتضم الرياض أكثر من 30 مشروعًا عملاقًا مثل مشروع القدية، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع "حديقة الملك سلمان": أكبر حدائق المدن في العالم، ومشروع "الرياض الخضراء": مشروع "المسار الرياضي"، ومشروع "الرياض آرت"، ومطار الملك سلمان، ومشروع النقل العام ومترو الرياض، كما أن 81 شركة عالمية فتحت مقراتها الرئيسية الإقليمية في الرياض حتى الآن، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم في العام المقبل.