وصول "الأمير سلمان بن سلطان" إلى المدينة المنورة لمباشرة مهامّ عمله أميرًا للمنطقة

وصل الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، إلى المدينة المنورة لمباشرة مهامّ عمله، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرًا لمنطقة المدينة المنورة، وتشرُّفه بأداء القسم بين يدَيْ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.
وكان في مقدمة مستقبلي أمير المدينة المنورة لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من كِبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وأعرب أمير منطقة المدينة المنورة عن اعتزازه بهذه الثقة التي تحمل عِظَم التشريف وثِقل التَكليف لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيّدهم الله، لهذه المدينة التي تعيش نهضةً تنمويةً في مختلف المجالات في إطار العناية والرعاية التي توليها الدولة خدمةً لأهالي المنطقة وزوارها الكرام، داعيًا الله عزّ وجل العون والتوفيق والسداد لخدمة هذه المنطقة الغالية حاضنة ثاني الحرمين الشريفين.