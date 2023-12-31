وصول "الأمير سلمان بن سلطان" إلى المدينة المنورة لمباشرة مهامّ عمله أميرًا للمنطقة

وكان في مقدمة مستقبلي أمير المدينة المنورة لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من كِبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.