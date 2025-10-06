إنقاذ طفل سوري من الغرق في ينبع.. وحرس الحدود يوجه تحذيرًا للمتنزهين

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة، طفلًا سوري الجنسية من الغرق أثناء ممارسته السباحة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له، ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.