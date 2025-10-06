إنقاذ طفل سوري من الغرق في ينبع.. وحرس الحدود يوجه تحذيرًا للمتنزهين

أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة، طفلًا سوري الجنسية من الغرق أثناء ممارسته السباحة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له، ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وجددت المديرية العامة لحرس الحدود دعوتها للمتنزهين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، مع الالتزام بالسباحة في المواقع المخصصة لذلك.
كما أكدت أهمية سرعة التواصل وطلب المساعدة في الحالات الطارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (994) في بقية مناطق المملكة.