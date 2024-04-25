بأكثر من 45 مليون ريال.. اكتمال تنفيذ تطوير محطة وخطوط مياه بحفر الباطن

وأوضحت أن المشروع نُفذ عبر مراحل؛ شملت حفر ثلاثة آبار بحقل الآبار لرفع إنتاج مياه الآبار من (90) ألف متر مكعب في اليوم إلى (108) آلاف متر كعب في اليوم، ومرحلة استبدال المضخات داخل محطة نقل المياه بعدد (3) مضخات لزيادة قدرة ضخ المحطة بطاقة تصل إلى (27) ألف متر مكعب في اليوم، ومرحلة استبدال وتنفيذ خطوط مياه بطول يتجاوز (16) ألف متر طولي مع تطوير محطة الضخ.