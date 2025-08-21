الجهات الأمنية توقف 9 مهربين وتصادر 378 كيلوجرامًا من المخدرات و61 ألف قرص بجازان وعسير

نجحت الجهات الأمنية في مناطق عسير وجازان في توجيه سلسلة من الضربات الاستباقية لشبكات التهريب والترويج، مؤكدة جاهزيتها في حماية حدود المملكة وتعقب كل من يحاول العبث بأمنها أو الإضرار بالمجتمع.
ففي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد ضبطه أثناء تهريبه (12) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الموقع ذاته، أوقفت الدوريات مخالفين اثنين من الجنسية اليمنية، إثر محاولتهما تهريب (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتسليمهما والمضبوطات للجهة المختصة.
وفي محافظة فيفا بمنطقة جازان، أحبطت دوريات الأفواج الأمنية محاولة تهريب (61,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى جهة الاختصاص.
كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بجازان من القبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد ضبطهم في محاولة تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات إلى الجهة المختصة.
وفي السياق ذاته، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن تورط في ترويج نبات القات المخدر، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى جهة الاختصاص بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: 995@gdnc.gov.sa )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.