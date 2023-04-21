بالصور.. "جامع الوالدين" في تبوك من الجو أثناء صلاة العيد

وثق المصور علي السحيمي اليوم لقطات جميلة لجامع الوالدين في تبوك اثناء صلاة العيد، والذي يعد من أكبر الجوامع التي تؤدى فيها صلاة العيد في منطقة تبوك، وهو المكان الذي اعتاد الناس المكوث فيه بعد صلاة العيد خصوصاً من المغتربين والمقيمين؛ حيث يجتمعون لتبادل تهاني العيد والجلوس في باحاته المزروعة.
ويشهد هذا الجامع في تبوك عادةً ازدحامًا كبيرًا من المصلين، مما يدفع محبي التصوير لالتقاط مثل هذه الصور المعبّرة والمهيبة.
ويمتاز "جامع الوالدين" الذي تم بناؤه في 22 من شهر جمادى الأولى عام 1433هـ على نفقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك برًا بوالديه الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمهما الله- بموقعه المميز حيث يقع في قلب تبوك وعلى طريق الملك فيصل وكذلك يمتاز بتصميمه الفريد ذي المآذن الست المرتفعة عن الأرض بنحو 46 مترًا، وقبته الرئيسة التي يصل قطرها إلى 25 مترًا.
واستوحيت تفاصيل الجامع من رؤية جديدة في عمارة المساجد تمثلت في طرح تصميم جديد لشكل الجامع دون المساس بالقواعد والأصول الإسلامية له، ليكون إضافة معمارية جديدة للمنطقة.
وجاء تصميم الجامع انسيابيًا لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصلين في الصفوف الأمامية يصغر معها العدد كلما اتجه إلى الخلف، محققًا كثيرًا من المرونة في دخول وخروج المصلين في أوقات الذروة، حيث يتسع الجامع لأكثر من 15 ألف مصل داخل أروقته وخارجها، خصص منها قسم للنساء يتسع لثلاثة آلاف مصلية.
ويقع "جامع الوالدين" على مساحة إجمالية تصل إلى 125 ألف متر مربع، تحيط به ساحات خارجية مكسوة بالمسطحات الخضراء تقدر مساحتها بأكثر من 30 ألف متر مربع، إضافة إلى 300 نخلة وأكثر من 1500 شجرة متنوعة، كما صممت مواقف السيارات لتتسع لأكثر من خمسة آلاف سيارة، مع وجود مصعد كهربائي، ومبنى خاص لسكن الإمام والمؤذن مساحته 1300 متر مربع.