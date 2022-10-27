محافظ العارضة يدشن مشروعي الفسحة المدرسية والسقيا بتكلفة مليون ومائتين وتسعين ألف ريال

دشّن محافظ محافظة العارضة إبراهيم الألمعي بمقر المحافظة، صباح اليوم الخميس، مشروعي كفالة طالب علم "الفسحة المدرسية" ومشروع السقيا.
جاء ذلك بحضور رئيس جمعية البر الخيرية بالعارضة عبدالله العبدلي، والمدير التنفيذي طالع الجابري، ومدير الشؤون التعليمية بمكتب تعليم العارضة عبدالله سفياني.
ويأتي هذا المشروع بدعم من منصة "إحسان" بمبلغ وقدره 885000 ريال، حيث يستهدف المشروع الطلاب الأشد حاجة في مدارس المحافظة.
من جانب آخر، دشن مشروع السقيا بتكلفة 405000 ريال، ويخدم 450 أسرة بدعم من منصة "إحسان".
وثمّن محافظ العارضة جهود الجمعية الخيرية، داعيًا المجتمع المحلي والمؤسسات والشركات إلى تبنّي ودعم برامجها وأنشطتها المختلفة لتحقق أهدافها.