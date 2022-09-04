فروع بـ20 مدينة.. مدير "جنى" التنفيذي: دعمنا 199 ألف سيدة بملياري ريال

يُذكر أن المركز حصل في السنوات السابقة على العديد من دروع التكريم؛ نظرًا لإنجازاته في مجال التمويل، وتم تكريمه خلال النصف الأول من العام 2022 في عدة محافل، حيث كرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مركز جنى؛ لمساهمته في القطاع غير الربحي من خلال دعم أفكار ومبادرات برنامج ديوان الابتكار في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، كما تم تكريم المركز من قبل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وذلك لدوره المحوري والفعال في نجاح برنامج تمكين (أمهات الأيتام) في دورته الخامسة، حيث أكدت الإدارة التنفيذية في المركز سعيها الدائم لتحقيق اهداف المركز ليكون أنموذجًا في التمويل الأصغر المستدام.