فروع بـ20 مدينة.. مدير "جنى" التنفيذي: دعمنا 199 ألف سيدة بملياري ريال

كشف المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى" محمود الشامي، عن تجاوز المحفظة الإقراضية للمركز -غير الربحي- ملياري ريال، بالإضافة إلى دعم ما يتجاوز 199 ألف سيدة في المجتمع، وأن فروع المركز امتدت لتصل إلى 20 منطقة في المملكة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المركز اهتم منذ البداية بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في مجال المسؤولية الاجتماعية، فكانت شراكته مع بنك التنمية الاجتماعية؛ الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس وراعي منافذ البيع والتأهيل المهني والحرفي لمركز "جنى".
وأكد "الشامي" أن المركز يعمل بما يتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% وهذا يعني فرصًا جديدة للأسر والمرأة السعودية للمشاركة في الناتج المحلي، ورفعها كجزء من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، كل تلك المؤشرات ستساعد في وجود أسر سعودية منتجة تدعم توجه الدولة في رؤيتها المستقبلية، وهذه المؤشرات جعلتنا في مركز "جنى" نعمل على توفير سبل تطبيق هذه الرؤية لخدمة الأسر المنتجة وتطوير أدواتها للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة.
وأشار إلى أن مركز جنى يُعتبر من المراكز المميزة في تبنّي المشاريع الرائدة الموجهة للنساء في مجال الإقراض المتناهي الصغر، حيث ركز في تقديم خدماته على ترسيخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات عبر توفير فرص عمل ذاتية للنساء، وقد حرص المركز على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال الخروج بمشاريعهن إلى سوق العمل والنهوض لمستوى أفضل، وتوفير منافذ البيع الدائمة والمؤقتة في أماكن متعددة في المملكة.
وأوضح أن المركز حقق الكثير من الإنجازات خلال النصف الأول من العام 2022، وكان من أبرز إنجازاته إطلاق المرحلة الأولى من التحول الرقمي في العملية الإقراضية، والتي تتمثل بإلغاء استخدام الشيكات واعتماد التحويل البنكي، وخلال ثلاثة أشهر من انطلاق المشروع تم إتاحة النظام في جميع فروع مركز جنى، وتحويل أكثر من 100 مليون ريال عبر نظام حوالات مصرف الإنماء المرتبط بنظام ERP جنى.
وأضاف: "المركز يقوم حاليًا بتوسيع جهوده من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع في سبيل خدمة الفئة المستهدفة من النساء، وقد تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون في هذا العام مع عدة جهات؛ منها: غرفة الشرقية، برنامج تسعة أعشار، جمعية البركة للخدمات الاجتماعية، جمعية إخاء لرعاية الأيتام، جمعية زهرة".
وقال: "من أهم منافذ البيع التي وفّرها المركز لعميلاته: مشروع يمام كافيه (بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية) والذي يهدف إلى توفير كافتيريا للأسر المنتجة داخل عدد من الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة والجامعات في مختلف مناطق المملكة، ومشروع الأكشاك المنتشرة في المنطقة الشرقية (بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية)، وضمان مشاركة عميلات المركز في المعارض والفعاليات".
يُذكر أن المركز حصل في السنوات السابقة على العديد من دروع التكريم؛ نظرًا لإنجازاته في مجال التمويل، وتم تكريمه خلال النصف الأول من العام 2022 في عدة محافل، حيث كرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مركز جنى؛ لمساهمته في القطاع غير الربحي من خلال دعم أفكار ومبادرات برنامج ديوان الابتكار في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، كما تم تكريم المركز من قبل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وذلك لدوره المحوري والفعال في نجاح برنامج تمكين (أمهات الأيتام) في دورته الخامسة، حيث أكدت الإدارة التنفيذية في المركز سعيها الدائم لتحقيق اهداف المركز ليكون أنموذجًا في التمويل الأصغر المستدام.