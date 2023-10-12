معلم من معالم المملكة.. مطار أبها الجديد أيقونة جديدة للجذب السياحي في عسير

وسيسهم المطار في تحقيق هذه المستهدفات والرؤية التطويرية لمنطقة عسير، وجعلها منطقة جذب سياحي؛ حيث تضع استراتيجية تطوير عسير "قمم وشيم"، السياحة كأولوية قصوى، من خلال تقديم الخدمات السياحية للمواطنين من الطبقة المتوسّطة، مع ضمان تحقيق التكامل مع الوجهات السياحية الأخرى، وتعزيز موقع منطقة عسير المميز على خارطة السياحة العالمية؛ حيث تمتلك عسير العديد من الأصول الثقافية والطبيعية الفريدة، وتتميز بتنوع تضاريسها.