معلم من معالم المملكة.. مطار أبها الجديد أيقونة جديدة للجذب السياحي في عسير

بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مخطط مطار أبها الجديد، والذي يتّسق تصميمه مع الهوية المعمارية لمنطقة عسير، ويحاكي الثقافة السعودية.
المطار الذي تصل مساحة صالته إلى "65" ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من "13" مليون مسافر، من المخطط الانتهاء من مرحلته الأولى بحلول عام 2028م؛ ليكون معلمًا بارزًا من معالم المملكة ككل، ومنطقة عسير بشكل خاص.
ويستلهم تصميمُه الفريد الهويةَ المعمارية والتراثية لمنطقة عسير، وذلك من خلال تصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظلّ تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئةٍ داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.
يهدف المطار الجديد، الذي سيصبح معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة، إلى جعل مدينة أبها رائدة على كافة المستويات؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجيات الوطنية للطيران والسياحة المتوائمة مع استراتيجية عسير "قمم وشيم".
وسيكون للمطار الجديد دور كبير في جذب السياحة لمنطقة عسير وتنميتها، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير عسير، التي تهدف إلى أن تكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام، يستلهم منها الجميع الانسجام ما بين الأصالة والحداثة المبني على مكامن قوتها من أصالة وطبيعة.
كما تهدف إلى أن تصبح منطقة عسير وجهة سياحية رائدة عالميًّا ومقصدًا للترفيه والثقافة والأنشطة الخارجية في المملكة العربية السعودية وخارجها، بتحقيق التوازن بين التطور والمحافظة.
وسيسهم المطار في تحقيق هذه المستهدفات والرؤية التطويرية لمنطقة عسير، وجعلها منطقة جذب سياحي؛ حيث تضع استراتيجية تطوير عسير "قمم وشيم"، السياحة كأولوية قصوى، من خلال تقديم الخدمات السياحية للمواطنين من الطبقة المتوسّطة، مع ضمان تحقيق التكامل مع الوجهات السياحية الأخرى، وتعزيز موقع منطقة عسير المميز على خارطة السياحة العالمية؛ حيث تمتلك عسير العديد من الأصول الثقافية والطبيعية الفريدة، وتتميز بتنوع تضاريسها.
كما تهدف الاستراتيجية إلى جذب ما يقرب من 8 ملايين زيارة في عام 2030، وهي ثلاثة أضعاف عدد زيارات السياحة الترفيهية الحالية، ويعتمد هذا النمو بشكل رئيس على الترفيه المحلي والسياحة الدولية، وسيكون للمطار الجديد دور في تحقيق ذلك؛ وفقًا للموقع الإلكتروني لاستراتيجية تطوير عسير.