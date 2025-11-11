"إثراء الإعاشة" تنطلق رسميًا ضمن جناح "إثراء الضيافة" في مؤتمر ومعرض الحج 2025

وأضاف: »نسعى عبر خدماتنا إلى تلبية احتياجات ضيوف الرحمن من مختلف الثقافات، عبر حلول إعاشة شاملة تتضمن إعداد الوجبات الساخنة والباردة والجافة وفق أعلى المعايير الصحية، إلى جانب إنتاج وجبات جاهزة باستخدام أحدث تقنيات التعقيم والحفظ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4,000 وجبة في الساعة الواحدة بنفس الجودة والكفاءة. كما نوظف تقنيات تبريد وتسخين ذكية تضمن الحفاظ على نكهة الوجبات الطازجة وصلاحيتها، في إطار منظومة تترجم تطلعاتنا إلى جعل تجربة الإعاشة في مواسم الحج والعمرة أكثر ثراءً وتميزًا«.