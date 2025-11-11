"إثراء الإعاشة" تنطلق رسميًا ضمن جناح "إثراء الضيافة" في مؤتمر ومعرض الحج 2025

في حدثٍ نوعي يعكس روح الابتكار والتحول في قطاع الضيافة، شهد مؤتمر ومعرض الحج 2025م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم تدشين شركة "إثراء الإعاشة"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إثراء الضيافة القابضة، وذلك ضمن جناح المجموعة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وممثلي الجهات المعنية بخدمات الحج والعمرة.
ويأتي إطلاق »إثراء الإعاشة« كمحطة استراتيجية في مسار تطوير منظومة الإعاشة بالمملكة، إذ تجسد الشركة رؤية »إثراء الضيافة« في تأسيس شركات تشغيلية متخصصة تقدم حلولًا متكاملة ومبتكرة في مجالات التغذية والإمداد والعمليات التشغيلية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده قطاع الحج والعمرة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتتبنّى الشركة الحديثة مفهومًا متقدمًا لصناعة الإعاشة يقوم على التحول والتصنيع والابتكار، من خلال تطوير منتجات غذائية وتشغيلية بمعايير عالمية، وتطبيق أحدث التقنيات في إدارة الإنتاج والتوزيع وسلاسل الإمداد، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة والاستدامة.
وبهذه المناسبة، صرّح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إثراء الضيافة القابضة الأستاذ موفق منصور جمال قائلاً: »يمثل تدشين (إثراء الإعاشة) خطوة محورية في مسيرة المجموعة نحو التوسع المتخصص في قطاعات الضيافة، ويعكس التزامنا الراسخ بتطوير حلول تشغيلية وغذائية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. نسعى من خلال هذه الشركة إلى إعادة تعريف مفهوم الإعاشة لضيوف الرحمن، بما يعزز تجربة الحج والعمرة ويرسخ مكانة المملكة الريادية في خدمة الحرمين الشريفين«.
وأشار إلى أن هذا التدشين يأتي بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الضيافة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية لتسخير أفضل الإمكانات لاستضافة ضيوف الرحمن، وتمكين القطاع الخاص والارتقاء بخدمات الحج والعمرة.
من جانبه، قال رئيس مجموعة شركات إثراء الضيافة القابضة الدكتور عايض محمد الغوينم: »إطلاق الشركة خطوة استراتيجية ضمن منظومة مجموعة إثراء الضيافة القابضة، لتقديم تجربة إعاشة متكاملة تعكس قيم الكرم السعودي الأصيل، من خلال منظومة تشغيلية دقيقة وكوادر مؤهلة«.
وأضاف: »نسعى عبر خدماتنا إلى تلبية احتياجات ضيوف الرحمن من مختلف الثقافات، عبر حلول إعاشة شاملة تتضمن إعداد الوجبات الساخنة والباردة والجافة وفق أعلى المعايير الصحية، إلى جانب إنتاج وجبات جاهزة باستخدام أحدث تقنيات التعقيم والحفظ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4,000 وجبة في الساعة الواحدة بنفس الجودة والكفاءة. كما نوظف تقنيات تبريد وتسخين ذكية تضمن الحفاظ على نكهة الوجبات الطازجة وصلاحيتها، في إطار منظومة تترجم تطلعاتنا إلى جعل تجربة الإعاشة في مواسم الحج والعمرة أكثر ثراءً وتميزًا«.
يُذكر أن »إثراء الإعاشة« متخصصة في تقديم حلول الإعاشة المتكاملة للقطاعات الحكومية والخاصة، مع تركيز خاص على خدمات ضيوف الرحمن. كما تقدم خدمات إعاشة ميدانية وفندقية عالية الجودة، مصممة لتلبية متطلبات الفعاليات والمؤسسات والمشاريع الكبرى، عبر قوائم طعام مخصصة وتجهيزات متكاملة. وتمتلك الشركة مطابخ مركزية متقدمة في مكة المكرمة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، بطاقة إنتاجية تصل إلى مئات الآلاف من الوجبات، فضلًا عن خطوط إنتاج ومصانع متخصصة لإنتاج الوجبات المعقمة.