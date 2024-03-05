"الفقع" أوقعهم في "المحظور".. ضبط مواطنيْن خالفا نظام البيئة بدخول محمية الإمام تركي

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة؛ مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية هي غرامة (10.000) ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.