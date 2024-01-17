"فوج" تُنظِّم حفل إطلاقها الرسمي برعاية وزير الإعلام.. و"الزامل": نعمل وفق منظومة اتصالية متكاملة

وأشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة، بدور الكفاءات السعودية في رفع مستوى الإعلام والاتصال التسويقي بالمملكة، مضيفاً أن المجموعة أنشأت عددًا من الشراكات الاستراتيجية والتحالفات والمشاريع المشتركة مع بعض الأسماء الأكثر ثقة في مجالاتها، من خلال الابتكار والتعاون مع الشركات العالمية لجلب الخبرات الدولية إلى الأسواق المحلية والإقليمية.