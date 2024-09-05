"روسيا ممتنة لكم".. "بوتين" يُثمّن لولي العهد دوره في إنجاح "صفقة تبادل السجناء مع أمريكا"

وقال الرئيس الروسي، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية في معرض حديثه عن صفقة تبادل السجناء التي تمت بين روسيا والولايات المتحدة في 1 أغسطس الماضي: "دول كثيرة شاركت في تحقيق هذه المهمة.. فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي (إيفان غيرشكوفيتتس)، أو بالأحرى الشخص الذي قام بأنشطة تجسسية تحت ستار الصحفي، لقد شارك ولي العهد السعودي بشكل نشط في المرحلة الأولى من العمل (على هذا الملف)، ونحن شاكرون له أيضًا؛ لأن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى عودة مواطنين لنا إلى وطنهم".