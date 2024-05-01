القوات الجوية تنفذ 38 طلعة جوية وبساعات تجاوزت 70 ساعة في تمرين "علَم الصحراء"

أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الجوية نفذت 38 طلعة جوية وبساعات طيران تجاوزت 70 ساعة في إطار تمرين "علَم الصحراء".
وأوضحت الوزارة أن هذه الطلعات جاءت بينما تواصل القوات الجوية مشاركتها في التمرين الجوي المختلط "علَم الصحراء" بقاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وانطلق في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، التمرين الجوي المختلط "علَم الصحراء"، يوم 22 أبريل الماضي بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عادل بن سعيد أبو ملحه أن الاستعدادات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين بالاستعداد والتخطيط والاستفادة من الدروس السابقة للتمارين المماثلة.
وأشار إلى أن القوات الجوية تشارك بعدد ست طائرات مقاتلة من منظومة "ف - 15 إس أي" بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
وقال المقدم الطيار الركن عادل أبو ملحه: إن مشاركة القوات الجوية في التمرين تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول المشاركة.
وأضاف أن التمرين الذي يشارك فيه عدد من الدول بدايةً بالدولة المستضيفة الإمارات، عُمان، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وكوريا الجنوبية، سيشهد رحلات منوعة ومختلفة من أبرزها عمليات جوية مضادة دفاعية وهجومية، وعمليات الإسناد الجوي القريب، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي.