القوات الجوية تنفذ 38 طلعة جوية وبساعات تجاوزت 70 ساعة في تمرين "علَم الصحراء"

وأضاف أن التمرين الذي يشارك فيه عدد من الدول بدايةً بالدولة المستضيفة الإمارات، عُمان، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وكوريا الجنوبية، سيشهد رحلات منوعة ومختلفة من أبرزها عمليات جوية مضادة دفاعية وهجومية، وعمليات الإسناد الجوي القريب، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي.