"السديس": زيارة ولي العهد للمسجد النبوي تجسد اهتمام القيادة بالحرمين

وأضاف: ‎زيارة سمو ولي العهد، إلى المدينة المنوّرة في شهر رمضان المبارك، تعكس مدى اهتمامه وحرصه على متابعة كل ما يخص راحة الزوّار والمُصلين في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل الذي يزداد فيه الإقبال على الحرم النبوي للزيارة وتأدية صلاة التراويح. ‎