المملكة تدعو للمشاركة في مؤتمر "UNCCD COP16" خلال اجتماع وزراء البيئة العرب في جدة

ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة، من بينها الموقف العربي تجاه الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التصحر والتنوع الأحيائي، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية. كما تطرقت التحضيرات المتعلقة بالدورة السادسة عشرة لمؤتمر (UNCCD COP16) المقرر انعقاده في الرياض خلال الفترة من 02 إلى 13 ديسمبر.