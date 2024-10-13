المملكة تدعو للمشاركة في مؤتمر "UNCCD COP16" خلال اجتماع وزراء البيئة العرب في جدة

انطلقت اليوم في جدة أعمال الاجتماع الـ25 للجنة الفنية للبيئة التابعة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، برئاسة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس الدورة الحالية. الاجتماع يهدف إلى التحضير للاجتماع الـ60 للمكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب يوم الأربعاء المقبل، والدورة الـ35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي ستعقد يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
ترأس الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للشؤون الدولية والمناخ، المهندس عبده قاسم الشريف، الذي شدد على أهمية التنسيق والتعاون العربي في القضايا البيئية لتعزيز المواقف في المحافل الدولية. كما وجه دعوة للدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة الفعّالة في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، الذي ستستضيفه المملكة في ديسمبر المقبل.
ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة، من بينها الموقف العربي تجاه الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التصحر والتنوع الأحيائي، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية. كما تطرقت التحضيرات المتعلقة بالدورة السادسة عشرة لمؤتمر (UNCCD COP16) المقرر انعقاده في الرياض خلال الفترة من 02 إلى 13 ديسمبر.
إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع اختيار عاصمة البيئة العربية، ونتائج لجنة تحكيم جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بالإضافة إلى التحديات والحلول للوضع البيئي في الدول العربية التي تواجه أزمات وكوارث بيئية.