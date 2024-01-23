"التصنيف الوطني الموحد" يخرج للنور بعد تنسيق بين "العدل" و4 جهات حكومية

جاء التصنيف الوطني الموحّد للجرائم في المملكة، في إطار إحدى مبادرات وزارة الداخلية التي أرادت تحقيقَ أهداف محدّدة تخدم العدالة في ربوع البلاد، وعطفًا على ذلك تم إعداد التصنيف بناءً على موافقة المقام السامي الكريم في جلسته اليوم "الثلاثاء"، وتمّ العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.