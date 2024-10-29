جامعتا "عبدالرحمن" و"محمد بن فهد" تتعاونان بالمجال الأكاديمي الطبي

تهدف المذكرة إلى استضافة طلبة كلية جامعة الأمير محمد بن فهد للتدريب السريري في مختلف الأقسام، والتعاون في مجال التدريس السريري في كلية الطب بجامعة الأمير محمد بن فهد، كما تهدف إلى تنظيم برامج تعليمية مشتركة وورش عمل وبحوث تعود بالنفع على الطرفين وتسهم في التميز.