جامعتا "عبدالرحمن" و"محمد بن فهد" تتعاونان بالمجال الأكاديمي الطبي

وقّع المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور محمد الشهراني، ونائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل العنزي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لبحث سبل التعاون في المجال الأكاديمي الطبي.
يأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الأمير محمد بن فهد.
تهدف المذكرة إلى استضافة طلبة كلية جامعة الأمير محمد بن فهد للتدريب السريري في مختلف الأقسام، والتعاون في مجال التدريس السريري في كلية الطب بجامعة الأمير محمد بن فهد، كما تهدف إلى تنظيم برامج تعليمية مشتركة وورش عمل وبحوث تعود بالنفع على الطرفين وتسهم في التميز.