ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.