"الجلاجل" يزور صالة "طريق مكة" في مطار الملك عبدالعزيز

زار وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الثلاثاء، صالة مبادرة "طريق مكة" في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباه، حيث تجول في الصالة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها الصالة، ودور مبادرة "طريق مكة" في إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام في بلدانهم.
وأشاد "الجلاجل" بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المشاركة في هذه المبادرة منذ سنوات لخدمة ضيوف الرحمن، مقدماً شكره للعاملين في صالة طريق مكة؛ نظير الجهود التي يقومون بها في موسم الحج لهذا العام 1444هـ.
وتم تخصيص هذه الصالة في مطار الملك عبدالعزيز لتقديم خدمات لحجاج بيت الله الحرام المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، بدءًا من استقبالهم في المطار، وإنهاء إجراءات الدخول، وحتى نقلهم إلى سكنهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت مبادرة "طريق مكة"، والتي تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقارّ إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.