الرواق السعودي يسع 107 آلاف طائف بالساعة.. نقلة كبرى للمسجد الحرام

يعدّ الرواق السعودي نقلة معمارية كبرى للمسجد الحرام، ويقصد بالرواق: الممرّ الواقع بين عامودين، ويحتوي على عقود عامودية موازية لجدار القبلة تحتوي على صفوف من الأعمدة، وقد تكون هذه العقود متقاطعة، أي تتّجه بشكل مواز وعامودي باتجاه القبلة.