تباع عشوائيًّا.. أمانة الشرقية تضبط 2 طنّ خضراوات وسلع مختلفة بشرق الدمام

وأكّدت الأمانةُ استمرارَ حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الباعة الجائلين المخالفين في حاضرة الدمام، ضمن برنامج معالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتكثيف حملاتها ضدّ الافتراش العشوائي المخالف لمنع تجمعات الباعة المخالفين وافتراش الأرصفة بالطرق العامة، الذي يتسبّب في خلق مظاهر التشوّه البصري، وبيع البضائع مجهولة المصدر، وخطر ما يقوم به الباعة الجائلون المخالفون من عرض الخضار والفواكه عشوائيًّا في أماكن تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية؛ حيث تعرض المستهلكين للخطر.