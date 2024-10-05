الحصيني: أمطارٌ غزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان اليوم.. ورياحٌ نشطة على الشرقية ودول الخليج

كما لفت "الحصيني"؛ إلى أن الرطوبة كانت واضحة بشكلٍ كبيرٍ في معظم مناطق المملكة، صباح اليوم، تحديداً عند الساعة السادسة صباحاً، حيث سجّلت ارتفاعات ملحوظة في مستويات الرطوبة؛ ما قد ينعكس على الأنشطة اليومية، خاصة في المناطق الساحلية.