"الجميح للسيارات" و"جي إيه سي موتور" توقِّعان اتفاقية تعاون مع "إخاء"

بدوره، علَّق وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل، قائلاً: "مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية بين شركة الجميح للسيارات (جي إيه سي موتور) و(المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام [إخاء])؛ لحرصنا على أن نكون جزءًا من تقديم المساعدة وضمان التعليم لأبنائنا وبناتنا، ونتطلع إلى أن يكون هذا التعاون بمنزلة نافذة جديدة، تفتح لنا المجال لتقديم دعم متواضع لجهود المؤسسات الخيرية في السعودية".