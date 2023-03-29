"الجميح للسيارات" و"جي إيه سي موتور" توقِّعان اتفاقية تعاون مع "إخاء"

تزامنًا مع شهر البذل والعطاء، وللتشجيع على المساهمة في الأعمال الخيرية، أعلنت شركة الجميح للسيارات (الوكيل الرسمي لعلامة "جي إيه سي موتور")، التي تعتبر واحدة من كبرى شركات تصنيع السيارات في الصين، توقيعهما اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء).
ويترأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.
وقد وقَّع الاتفاقية كل من عقيل علي المدير العام لجي إيه سي السعودية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين الرئيس التنفيذي لـ"إخاء"، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين، وذلك في المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض مساء الثلاثاء الموافق 27 مارس 2023م.
ومن منطلق إيمان شركة الجميح للسيارات وجي إيه سي موتور بضرورة التعليم والقراءة، تتضمن هذه المبادرة إنشاء 4 مكتبات باسم (مكتبة المعرفة)، يتم من خلالها توفير 2000 كتاب تعليمي للأطفال مساهمة من الشركتين لتزويد الأيتام بالكتب التعليمية، وضمان حصولهم المتكافئ على التعليم من خلال إتاحة فرصة قراءة الكتب المتنوعة لهم؛ ما يساعد على تعزيز نموهم الفكري، وتوسيع مداركهم.
وتأتي تلك المبادرة في ضوء تقديم دعم الشركتين الكامل لدور الأيتام المحلية، وغيرها من المؤسسات الخيرية، استكمالاً لجهود الحكومة السعودية الرشيدة. وتقوم هذه المبادرة أيضًا بتعزيز صورة علامة "جي إيه سي موتور" التجارية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.
بدوره، علَّق وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل، قائلاً: "مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية بين شركة الجميح للسيارات (جي إيه سي موتور) و(المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام [إخاء])؛ لحرصنا على أن نكون جزءًا من تقديم المساعدة وضمان التعليم لأبنائنا وبناتنا، ونتطلع إلى أن يكون هذا التعاون بمنزلة نافذة جديدة، تفتح لنا المجال لتقديم دعم متواضع لجهود المؤسسات الخيرية في السعودية".
وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم في دعم خطط الشركة الهادفة إلى القيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتفعيل دورها الريادي في خدمة المجتمع.
وتُعد المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) منظمة غير ربحية، ترعى الأيتام تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى المساهمة في توفير شتى سبل الدعم للأيتام؛ لضمان حياة مستقرة ولائقة بهم.