جراحة نادرة ومعقدة تنقذ طفلة من ورم عظمي غضروفي بمركزي الملك فهد

وأوضح أن الفريق الطبي واجه عددًا من التحديات أثناء إجراء العملية، وأهم هذه التحديات كانت كِبَر حجم الورم وموقعه؛ حيث تم استئصال الجزء من الضلع الأول المكون للورم مع الحفاظ على الأعضاء المجاورة، وكذلك تثبيت الجزء المستأصل من عظمة الترقوة بشريحة معدنية، وإغلاق الجرح بشكل تجميلي، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى.