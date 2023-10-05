أجمل وأفضل وقت للمطر يقترب.. "الحصيني": في "الصرفة" احتال كل ذي حرفة!

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن أجواء المملكة حالياً تزامن موسم طالع الصرفة، مشيراً إلى أن أيامه 13 يوماً، ثم يأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر وهو الوسم الذي يوافق دخوله 1 ربيع الآخر 1445هـ.
وأوضح "الحصيني" أن سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله تدريجياً؛ حيث تختفي فيه السحب القادمة من الشرق ويميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجياً مع بقاء الجو حاراً نسبياً في الظهيرة وتزداد برودة الليل".
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "لذا متوقع الأسبوع القادم -بإذن الله- انخفاض في الحرارة؛ حيث مقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية، ويستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان ويحصد فيه الأرز، ويزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية".
وتابع يقول: "فيه هجرة طيور البط والغرانيق؛ حيث تقول العرب إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".