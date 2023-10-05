أجمل وأفضل وقت للمطر يقترب.. "الحصيني": في "الصرفة" احتال كل ذي حرفة!

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن أجواء المملكة حالياً تزامن موسم طالع الصرفة، مشيراً إلى أن أيامه 13 يوماً، ثم يأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر وهو الوسم الذي يوافق دخوله 1 ربيع الآخر 1445هـ.